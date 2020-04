Rai, nuova striscia informativa in arrivo: chi la spunterà?

Rai, poker d'assi: Maggioni, Sciarelli e Annunziata. Il ritorno della Clerici (e della Carrà?). Ficarra e Picone, Fazio (che non lascia Rai 2) e Giletti (che non tornerà in Rai). Paola Perego in rampa di lancio. Foa confermato alla Treccani...

In Rai si comincia faticosamente a riaprire qualche trasmissione (l’Eredita’ e Vieni con me dal 4 maggio) a programmare l’estate ma soprattutto a pensare ai palinsesti autunnali. In ritardo per il coronavirus ma anche per molte beghe interne. In ritardo rispetto alla concorrenza di Mediaset che sta guadagnando anche in ascolti rispetto a viale Mazzini.

Ballando con le stelle non ci sarà: a Rai1 si lavora a quattro puntate per il mese di giugno di “Top ten”, un programma rivolto al passato e affidato a Carlo Conti.

Da settembre invece le novità potrebbero riguardare il ritorno annunciato di Antonella Clerici e quello più a sorpresa di Raffaella Carra’. In cantiere tre o quattro puntate di Fiorella Mannoia (come nel 2017) e il possibile trasloco da Mediaset di Ficarra e Picone.

Incerto il destino di Ora o mai più, il programma di successo voluto da Angelo Teodoli due anni fa che ha aperto ad Amadeus le porte di Sanremo. Raidue che doveva essere la rete dei giovani e della sperimentazione mette in seconda serata e nel pomeriggio del sabato Maurizio Costanzo dove dovrebbe arrivare anche Paola Perego, moglie del supermanager Lucio Presta, con un programma su nonni e nipoti. In prime time gli show di due comici "molto" romani: Enrico Brignano e Maurizio Battista. Ma a far discutere è il possibile ritorno di Gerardo Greco come già anticipato da Affaritaliani.

Intanto, dal settimo piano di viale Mazzini rivelano che l’Ad Salini in persona abbia chiesto al direttore di Rai 3 Calandrelli di mettere in palinsesto una striscia informativa dal lunedì al venerdì (dalle 20.20) condotta da Lucia Annunziata o da Federica Sciarelli (stanca di Chi l’ha visto?). Allo studio anche un nuovo programma che possa avere uno sguardo sul mondo per il quale si fanno i nomi della stessa Lucia Annunziata e di un’altra giornalista che è stata pure lei presidente della Rai, Monica Maggioni.

Per quanto riguarda Fabio Fazio, a dispetto delle voci che circolano in questi giorni da Rai 2 non se ne vuole andare, anzi si trova piuttosto bene e gli ascolti sono buoni. Quindi niente emittenza privata di cui pure qualcuno improvvidamente ha scritto e niente Rai 3. Accetterebbe solo di essere "promosso" a Rai1. Poi tra un anno, quando scadrà il contratto si vedrà.

Chi spera di tornare da mamma Rai è Massimo Giletti ma dalle parti di viale Mazzini non hanno alcuna intenzione di fargli "ponti d'oro".

Intanto il Presidente della Rai Marcello Foa, con un'informativa presentata nell'ultimo Cda, è stato riconfermato da Salini consigliere della Treccani in quota Rai.

A proposito di Fazio e Burioni. Le direttive anti coronavirus della task force di viale Mazzini parlano chiaro: in una fase così delicata per l'azienda le norme interne prevedono che possano stare in studio solo i collaboratori fissi. Il fatto potrebbe far pensare che esista un accordo specifico con la società di produzione del programma, cosa che spiegherebbe anche la costante presenza in studio del Prof. rispetto agli altri ospiti.