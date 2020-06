Sondaggi: ecco chi sono gli uomini d'oro della politica italiana

Secondo il sondaggio Demopolis realizzato per Otto e mezzo, la fiducia nei presidenti di Regione è cresciuta di 9 punti rispetto allo scorso dicembre, arrivando oggi al 51%. Ma come sottolinea Paolo Pagliaro nel suo "punto", sono 7 i governatori più apprezzati: al primo posto c'è il leghista Luca Zaia del Veneto (75%, +15 guadagnati dall'inizio dell'epidemia), seguito dai dem Vincenzo De Luca in Campania (62%, addirittura +25) e Stefano Bonaccini in Emilia Romagna (60%), e da Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia) ed Enrico Rossi (Toscana) al 54%, Musumeci in Sicilia (53%) e Solinas in Sardegna (51%).