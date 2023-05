Papa Francesco premia Mattarella: "La politica è la forma più alta di carità"

Papa Francesco premia Sergio Mattarella per l'impegno politico

"La politica è la forma più alta di carità". Papa Francesco cita Pio XI, durante il conferimento al presidente della Repubblica Sergio Mattarella del premio internazionale Paolo VI. "Il Concilio Vaticano II, per il quale dobbiamo essere tanto grati a San Paolo VI, ha sottolineato il ruolo dei fedeli laici, mettendone in luce il carattere secolare. I laici, infatti - ha sottolineato il Pontefice - in virtù del battesimo hanno una vera e propria missione, da svolgere 'nel secolo, cioè implicati in tutti e singoli gli impieghi e gli affari del mondo e nelle ordinarie condizioni della vita familiare e sociale'. E tra queste occupazioni spicca la politica, che è 'la forma più alta di carità'".

Così il Papa nel giorno in cui si ricorda San Paolo VI, il 29 maggio, durante la consegna a Mattarella del premio dedicato all’omonimo santo. Il riconoscimento va per "la sua dedizione al bene comune in un impegno politico ispirato ai valori cristiani e rigoroso nel servizio delle istituzioni civili". "In Sergio Mattarella - si legge in una nota diffusa dal Vaticano - è inoltre possibile riconoscere l’erede di una grande tradizione di politici cattolici che hanno pensato e contribuito a realizzare l’Unione Europea come spazio di convivenza pacifica e democratica tra i popoli".