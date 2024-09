Pascale, asse con Marina Berlusconi sui diritti civili: "Riunirò i liberali delusi da FI"

Francesca Pascale, la battaglia sui diritti civili a fianco di Marina Berlusconi

Francesca Pascale, la ex di Silvio Berlusconi, anche se apertamente non lo dice, nei fatti si sta muovendo per una discesa in campo. L'obiettivo è chiaro e lo dice lei stessa: "Riunire i liberali delusi da Forza Italia". Pascale ha deciso di sfruttare la mossa politica fatta da Marina Berlusconi che cerca di spostare Forza Italia verso sinistra, almeno sul tema dei diritti civili. Pascale vuole sfruttare questa battaglia intrapresa da Marina che "ha aperto un varco che va custodito" per insistere su queste tematiche. Pascale - riporta La Repubblica - ultimamente ha fatto una serie di uscite ben studiate. A cominciare dall’iscrizione all’Anpi e contestuale firma del referendum contro l’Autonomia differenziata, condite di sapide interviste, zeppe di aneddoti e programmi per il futuro. Tali da scandire, alla soglia dei 40, l’ingresso nella sua terza vita, dopo il lungo trascorso in quel di Arcore (dieci anni) e il breve matrimonio con Paola Turci, ora ci potrebbe essere per lei un futuro da politica.

Un movimentismo che ha già un veicolo su cui viaggiare. È lei stessa a raccontarlo: "Io - dice Pascale a La Repubblica - guido un'associazione che si chiama "I colori della libertà", nata in un momento sbagliato, quando ancora stavo insieme al presidente Berlusconi. Adesso che sono sola e padrona di me stessa voglio ripartire. Il mio obiettivo è la partecipazione", taglia corto Pascale: "La politica non ha bisogno di me e io non ho bisogno della politica, voglio solo dedicarmi ai temi in cui credo da tempo: diritti civili, delle donne, dei detenuti, di chi non ha voce e si sente escluso, ignorato o poco rappresentato". Tutto giusto, tutto bello, ma chissà se è vero. Anche perché, nonostante si affretti a precisare che "l’associazione non ha scopo politico", subito dopo l’ex fidanzata del Cavaliere aggiunge: "Il mio intento è riunire le anime liberali che si sono allontanate da Forza Italia".