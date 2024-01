Pd, "conclave" di lusso a Gubbio. Schlein ha scelto un 5 stelle con spa

Pd, il "conclave" di Schlein è piuttosto radical-chic: "Un tempio di piacere"

Il "conclave" di Gubbio voluto dall segretaria del Pd Schlein genera un polverone. I dem si dividono sull'iniziativa, qualcuno tuona: "Non è chiaro lo scopo di questo ritiro politico deciso dalla capogruppo alla Camera Braga". La due giorni, convocata per i prossimi 18-19 gennaio, genera polemiche - si legge su Il Giornale - anche per il tipo di location scelta: si tratta di un hotel di lusso a 5 stelle con spa e "docce emozionali". I più contenti sono i senatori del Pd: a loro la trasferta obbligata in quel di Gubbio viene risparmiata: "Anche se, certo, la spa di Marc Mességué potrebbe essere interessante", ammetteva uno degli esclusi. "Ma tanto non ci sarà neanche il tempo di vederla", lamentava una deputata dem nel Transatlantico di Montecitorio, impegnata con i colleghi a sbirciare sul telefonino le foto del lussuoso hotel "Ai Cappuccini": piscine scintillanti, saune, trattamenti secondo il metodo del celebre dietologo francese, nonché "tavoli di marmo riscaldati" per "massaggi, impacchi e il piacevole e conclusivo savonage".

Un vero "tempio del piacere" (si legge sul sito della struttura), nella cornice austera di un antico convento umbro restaurato. Confermata anche la presenza di Elly Schlein. "Ma che, dovremo dividere le camere?", ci si chiedeva nel gruppo. Quella del "conclave" - prosegue Il Giornale - è una antica (e non fortunatissima) tradizione del centrosinistra: dalla dalemiana certosa di Pontignano al castello di Gargonza che partorì le "dieci idee per l’Ulivo", fino alla Reggia di Caserta con le liti tra ministri del governo Prodi (starring Di Pietro e Mastella) mandate in diretta su Radio Radicale dal telefonino di Marco Pannella.