Pd, incontro Schlein-Bonaccini. Confronto sull’organizzazione del partito

Il faccia a faccia a Bologna



Oggi pomeriggio a Bologna la neo-eletta segretaria del Partito Democratico Elly Schlein e il suo sfidante alle primarie, il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, si sono incontrati per il primo faccia a faccia dopo il derby delle primarie giocato ai gazebo.

L'incontro tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein nella sede del Pd di Bologna in via Andreini è iniziato alle 16.15. Il primo ad arrivare è stato il governatore, mentre dopo pochi minuti è stata la volta della neosegretaria, accolta da un abbraccio della numero uno del Pd provinciale, Federica Mazzoni. Ad attendere Bonaccini e Schlein anche il segretario regionale Luigi Tosiani.

Dopo la vittoria di Schlein, che ha ribaltato i voti dei circoli vincendo su Bonaccini con il 53,8% dei voti, i due sfidanti hanno avuto il primo confronto anche sull’organizzazione del Pd.

Da parte sua, il presidente dell'Emilia Romagna, dopo l’incontro di pace col sindaco di Bologna Matteo Lepore, ha rinnovato "la disponibilità a dare una mano" in un'intervista al Corriere. "Non parliamo adesso di incarichi, perché il tema non è Stefano Bonaccini, ma unire e rafforzare il Pd. E credo spetti ad Elly indicare il modo in cui si possa darle una mano".