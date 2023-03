Inizia l'era Schlein: per la presidenza quasi fatta per Bonaccini ma Prodi...

Pd, sarebbe paradossale per l’emiliano essere defenestrato proprio da Prodi. L'analisi

Nel quartiere residenziale dell’Eur voluto da Benito Mussolini, tra i prati verdi di una primavera precoce, si terrà oggi l’assemblea Pd che incoronerà Elly Schlein segretaria. La cattedrale laica è quella avveniristica voluta da Walter Veltroni e cioè la Nuvola di Fuksas. Il Papa, anzi la Papessa incoronanda è invece una che fino a poco tempo fa neppure aveva la tessera del partito, quindi sarebbe più opportuno parlare di una “Papessa nera”.

Ma se il Capo è sicuro ancora qualche dubbio persiste per il vice Capo, cioè il presidente del partito, carica ora divenuta non più simbolica come era stata in passato. Il candidato principale e quasi imbattibile è chi le ha conteso il trono e cioè Stefano Bonaccini ma c’è un convitato di pietra che grava sulla cerimonia e si tratta di Romano Prodi, il fondatore del Partito dell’Ulivo prima e del Partito democratico poi.

Alla fine si tratta del Capo dei capi -nella accezione benevola del termine- visto che per primo ebbe l’idea ma soprattutto la capacità di perseguirla nonostante i continui attacchi e le difficoltà degli sfascisti. Prodi è stato un sostenitore non dichiarato sia della Schlein che di Bonaccini ma i suoi, cioè Sandra Zampa e Giulio Santagata avevano nelle settimane scorse chiaramente dimostrato pubblicamente il loro apprezzamento per Bonaccini.