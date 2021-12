Personaggi dell’anno, chi ha segnato il 2021? Vota il sondaggio di Affari

Personaggi dell'anno 2021/ Gli uomini e le donne che hanno lasciato il segno (nel loro settore) nei 12 mesi appena passati

La redazione di Affaritaliani.it ha scelto i 5 personaggi del 2021 più influenti per ogni settore: nell’economia, nella finanza, nella politica, nella politica estera, nello sport, nella cultura e negli spettacoli. Si parte con una rosa di 5 nomi (7 in politica) per ogni ambito che day by day verrà sfoltita. Tutti i giorni alle 15, a partire da oggi, il peggiore (quello che avrà preso meno voti) sarà escluso.

Il primo gennaio 2022 verrà pubblicato il nome del personaggio dell’anno per settore scelto dai nostri lettori.



Personaggi dell'anno 2021/ POLITICA :

Giuseppe Conte, Mario Draghi, Enrico, Letta, Sergio Mattarella, Giorgia Meloni, Matteo Renzi, Matteo Salvini

Personaggi dell'anno 2021/ ECONOMIA :

Mario Draghi, Christine Lagarde, Maurizio Landini, Ursula von der Leyen, Jerome Powell

Personaggi dell'anno 2021/ FINANZA :

Francesco Caltagirone, Tim Cook, Leonardo Del Vecchio, Philippe Donnet, Elon Musk

Personaggi dell'anno 2021/ ESTERI :

Naftali Bennett, Joe Biden, Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Xi Jinping

Personaggi dell'anno 2021/ SPORT :

Paola Egonu, Sofia Goggia, Marcell Jacobs, Roberto Mancini, Gianmarco Tamberi

Personaggi dell'anno 2021/ CULTURA :

Alberto Angela, Stefania Auci, Edith Bruck, Liliana Segre, Paolo Sorrentino

Personaggi dell'anno 2021/ SPETTACOLI :

Caterina Balivo, Elodie, Chiara Ferragni e Fedez, i Maneskin, Kasia Smutniak