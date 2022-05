Pistoia, il candidato della Lega choc: "Il 25 Aprile è un lutto nazionale"

Pistoia, candidato della Lega descrive il 25 aprile come un lutto nazionale

"Lorenzo Berti, già fondatore di CasaPound e oggi candidato della Lega a sostegno di Alessandro Tomasi a Pistoia, descrive sui social il 25 Aprile come 'il giorno più squallido dell'anno' e data di 'lutto nazionale'. Quindi la Liberazione dal fascismo é stata una disgrazia, a suo dire. Dichiarazioni inaccettabili per qualunque cittadino democratico. E cosa dice Tomasi che si ricandida a rappresentare i pistoiesi con tali personaggi che si troveranno sulla scheda elettorale accanto al suo nome? Lui e la Lega devono dissociarsi perché affermazioni di questo genere sono inaccettabili e indecorose. Non si può soprassedere. La storia ci insegna che dobbiamo assolutamente rimanere vigili e non trascurare questi segnali d'allarme". Così Emiliano Fossi, coordinatore della segreteria del Pd Toscana, sul post Instagram di Lorenzo Berti, candidato della Lega a sostegno di Alessandro Tomasi a Pistoia, che descrive il 25 Aprile come "il giorno più squallido dell'anno" e data di "lutto nazionale".

Comunali: commissario Lega si dissocia da candidato Pistoia

"Rispetto a quando dichiarato dal candidato Lorenzo Berti non posso far altro che dissociarmi totalmente da tali affermazioni". Cosi' il deputato della Lega Maurizio Carrara, commissario comunale a Pistoia del Carroccio. "Da parte mia una dura condanna, prima di tutto come custode della democrazia - prosegue -. La nostra storia e i valori di liberta' che hanno fondato il nostro paese sono alla base della nostra educazione e i pilastri che ci guidano ogni giorno. Questo non e' solo il mio pensiero ma è quello che guida tutti coloro che hanno deciso di metterci la faccia durante queste elezioni". Per Carrara, "la responsabilita' delle proprie azioni e', e resta anche in questa circostanza, personale. In questo momento, in qualita' di commissario comunale della Lega a Pistoia, ho il dovere di tutelare tutti gli altri 31 candidati, uomini e donne che partecipano attivamente alla vita democratica della citta' e del Paese, che credono nei suoi valori fondanti e che li rispettano ogni giorno con il loro lavoro e con le loro azioni".

