Pnrr, sciolti nodi per la terza rata. Criticità per gli asili. Stadi fuori

Pnrr, ministro Fitto ha fatto il punto con Salvini, Valditara, Piantedosi e Giorgetti



Con la firma del Ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini, delle linee guida per le concessioni portuali, che sono state pubblicate sul sito del Mit, sono sostanzialmente risolte le questioni che erano ancora aperte per l'erogazione all'Italia da parte della Commissione europea della terza tranche da 19 miliardi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.



Qualche nodo permane per il raggiungimento degli obiettivi del Piano al 30 giugno 2023, in particolare quello sugli asili nido, mentre sembra ormai inevitabile l'uscita dal Pnrr dei progetti sugli stati di Firenze e Venezia. Per la loro realizzazione si pensa ad altre fonti di finanziamento. Intanto è questione di ore per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (probabilmente già stasera) del decreto sull'attuazione del Pnrr, approvato definitivamente dalla Camera ieri.



Nei prossimi giorni inizierà formalmente la nuova gestione del Piano con la struttura tecnica presso la Presidenza del Consiglio, nel Dipartimento guidato dal Ministro Raffaele Fitto che oggi ha incontrato il ministro delle Infrastrutture Salvini, il Ministro dell'Interno Mattao Piantedosi, il Ministro dell'Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, e il Ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. Incontri che sono serviti a fare il punto sullo stato di attuazione del Piano e valutare l'avanzamento sulle milestone previste per il 30 giugno 2023.