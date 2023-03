Propaganda filo-russa all'asilo. Il caso di Affari arriva in Parlamento

Interrogazione parlamentare al ministro dell'Interno



Il caso sollevato da Affaritaliani.it sui due istituti scolastici per l'infanzia italo-russi di Milano che avrebbero distribuito ai genitori un capitolo speciale del programma scolastico dedicato all'esaltazione dell'esercito russo (un “opuscolo” da discutere e mettere in atto in occasione della giornata dei “Difensori della patria”, celebrata dai russi il 23 febbraio), arriva in Parlamento con un'interrogazione a risposta scritta al ministro dell'Interno del deputato di Azione-Italia Viva Ettore Rosato.



CLICCA QUI PER LEGGERE IL TESTO DELL'INTERROGAZIONE PARLAMENTARE



IL CASO/ GLI ARTICOLI PRECEDENTI



Scuole di lingua russa, lavaggio del cervello ai bambini: casi choc a Milano



La propaganda russa arriva in due asili di Milano. Esplode il caso su Affari



Propaganda russa all'asilo? "Approfondiremo il caso". Ministero in campo (e la rettifica della scuola Lev Tolstoj)