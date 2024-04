Puglia, Conte ed Emiliano rilanciano l’École Barisienne

Puglia, scuola giallorossa

Fini commentatori hanno definito lo strappo di ieri a Bari di Giuseppe Conte come un “gioco delle parti” di cui Michele Emiliano è complice. Effettivamente, che nel giorno della rottura i due abbiano viaggiato sullo stesso aereo, come racconta La Stampa stamane, accompagnati da un clima disteso e da sorrisi, un po’ strano lo è. Al di là del fair play tra leader politici.

Ma non è che il presidente del M5s e il governatore della Puglia vogliono rilanciare l’École Barisienne? Riproposizione geniale dell’École Parisienne, copyright di Beppe Vacca, intellettuale e deputato del Partito comunista di fine secolo scorso. E proprio di scuola che si deve parlare in Puglia, perché il ritiro degli assessori dalla Giunta Emiliano da parte di Conte somiglia più a un tagliando concordato a tavolino con Emiliano, che a una reale intenzione di fare “tabula rasa”.

Emiliano e Conte non hanno nulla da perdere e come a due giocatori di poker spregiudicati non gli resta che fare all in. Gettare tutte le fiche al centro del tavolo. Al governatore-magistrato tutta questa storia di collusioni e malaffare che ha colpito la sua Puglia, paradossalmente, torna utile. Politicamente parlando.

Nel 2025 terminerà il secondo mandato e oggi inizia a gettare le basi per potersi rilanciare in una nuova stagione. Nel Pd che la segretaria Elly Schlein vuole eradicare da cacicchi e capibastone? L’ambizione c’è, sebbene la legge n. 165/2004 stabilisca che i presidenti di regione non possono ricoprire il loro incarico per più di due mandati consecutivi. Norma che in alcuni casi viene disapplicata e che la Regione Puglia non ha mai recepito. Quindi tutto è aperto, anche dopo il 2025.

I più maliziosi sostengono che il vero obiettivo di Emiliano sia Antonio Decaro, sindaco di Bari che dopo dieci anni di amministrazione cittadina sarebbe stato il candidato ideale per governare la Puglia. Così è stata interpretata quella uscita di Emiliano fatta a Bari qualche settimana fa, per molti una battuta infelice (“andammo a casa della sorella del boss”), ma che per altri, invece, fa parte di una strategia precisa per mettere in difficoltà lo stesso Decaro.

È in questo grande gioco pugliese che si inserisce l’Avvocato di Volturara Appula, che sì vuole rosicchiare voti al Pd per le Europee, ma allo stesso tempo getta una zattera a Emiliano e mette in mezzo Elly Schlein, ancora intronata dall’uno-due sferrato tra primarie di Bari saltate e ritiro degli assessori dalla Giunta pugliese.

Bari, dunque, si ricandida a diventare il laboratorio dell’alleanza giallorossa. Un’intesa che si cementa prima sui territori e poi a Roma. Tutto nasce circa due anni fa, a La Piazza, la fortunata kermesse estiva di affaritaliani.it organizzata dal direttore Angelo Maria Perrino. In quell’estate afosa che accompagnava la nascita del governo Meloni (la stessa premier fu ospite dell’evento), il Pd pugliese con Francesco Boccia (oggi capogruppo dem in Senato) e Michele Emiliano sul palco di Ceglie Messapica, metteva le basi per abbracciare Conte e rilanciare l’École Barisienne.

La Piazza 2022, il direttore Perrino sul palco di Ceglie Messapica intervista Emiliano