Puglia, Emiliano: "Faremo quello che chiede Conte. I 5s rientrino in giunta"

Puglia, Emiliano e il tentativo di salvare il campo largo: "Ricominciamo insieme"

Michele Emiliano cerca di salvare la sua giunta in Regione Puglia e lancia un appello a Giuseppe Conte dopo la decisione annunciata di far ritirare i suoi in seguito agli scandali scoppiati sui "voti di scambio" e alle varie inchieste aperte che hanno portato anche ad alcuni arresti. "Ritengo che, una volta che avremo realizzato ciò che ci chiedono, - dice Emiliano a Il Fatto Quotidiano, riferendosi al M5s - questa parentesi si chiuderà velocemente, anche prima delle elezioni europee. Non era indispensabile uscire, e infatti comprendo l'amarezza e l'irritazione delle altre forze politiche che mi stanno sostenendo anche in questo momento. Detto questo, con Conte, Schlein e Fratoianni siamo concordi nel non voler più tollerare alcun tipo di attività che non sia perfettamente conforme ai principi di imparzialità e legalità".

"Faremo - prosegue Emiliano a Il Fatto - ciò che ci chiedono prima delle Europee, perché non vorrei che questo diventasse terreno di scontro, e quindi di ulteriore spaccatura, delle forze politiche che invece proprio qui in Puglia hanno dimostrato che si può governare bene insieme. Schlein è molto dispiaciuta - fa sapere Emiliano - teme che i 5S abbiano preso questa decisione per porsi nuovamente in competizione col Pd". Emiliano poi allontana le ombre sulla sua giunta: "Non ha alcuna connessione con i fatti che si sono verificati, non è interessata dalle indagini. È stata coinvolta solo Anita Maurodinoia, ma non per la sua attività di assessora ai Trasporti. Si è dimessa: quindi l'azzeramento della giunta è già avvenuto".