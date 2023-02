Puglia, riciclaggio e contrasto al terrorismo: Bari candidata come sede Ue

Regione Puglia, via al Comitato per candidare Bari come sede dell'Autorità europea Antiriciclaggio

La giunta regionale ha ratificato lo statuto del Comitato promotore per la candidatura della città di Bari a sede dell’Autorità europea Antiriclaggio: Anti Money Laudering Autorità (AMLA). L’unione europea nel corso dell’anno 2023 deve istituire l’importante Autorità con lo scopo di promuovere il funzionamento efficiente del sistema di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Tra gli obiettivi da raggiungere: contribuire all’armonizzazione e coordinamento delle prassi in materia, la supervisione diretta dei soggetti finanziari a rischio elevato, nonché il controllo dell’Unità di Informazione Finanziaria operante presso gli Stati europei. Ad oggi, febbraio 2023, non è stato raggiunto l’accordo per la scelta della residenza dell’AMLA. L’Italia è tra le nazioni candidate a ospitare la sede insieme a Germania, Polonia e Lituania.