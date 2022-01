Quirinale, Mattarella si affretta a traslocare. Sopralluogo nella nuova casa

Quirinale, Mattarella fa il blitz nella nuova casa, altro che bis al Colle

Sergio Mattarella sta facendo di tutto per far capire ai partiti che non ha nessuna intenzione di fare il bis al Quirinale. Nonostante i tanti voti ricevuti anche ieri alla Camera, il presidente uscente continua a ribadire che la sua esperienza al Colle è finita e il 3 febbraio si trasferirà nella sua nuova casa, un appartamento nel quartiere Salario a Roma. Ieri il capo dello Stato - si legge sul Messaggero - è stato avvistato in viale Liegi mentre entrava nell'edificio destinato a diventare la sua nuova residenza romana. Accompagnato dalla scorta e dai suoi collaboratori personali, ha compiuto un sopralluogo nell'appartamento di 120 metri quadri preso in affitto.

In precedenza - prosegue il Messaggero - aveva trascorso qualche giorno a Palermo: dalla casa nella sua città natale sono stati visti partire arredi e materassi, caricati su un camion da una ditta di trasportatori ed evidentemente destinati al suo nuovo domicilio romano. La casa dell'attuale presidente si trova nel quartiere Salario, in una zona di appartamenti signorili e di studi professionali di avvocati e notai, in un palazzo a pochi passi dalla sede regionale dell'Istat. La scelta del quartiere si spiega con l'intenzione di avvicinarsi alla zona in cui abitano la figlia Laura e il fratello Nino.

