Quirinale, Di Maio: "Non possiamo perdere Draghi. Conte ascolti parlamentari"

Quirinale, Di Maio: Conte ascolti i parlamentari

"L'Italia non puo' permettersi di perdere Mario Draghi. Anche perche' il 2022, al di la' delle scelte che la politica fara' sul Quirinale, e' l'anno in cui si avviera' il dibattito sul nuovo Patto Di stabilità". Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio alla Festa del Foglio.

"Chi sta pensando di andare votare fa un danno al Paese" per cui sara' ricordato. M non è che anche Giuseppe Conte vuole andare a votare? "Lui ha detto chiaramente che non e' d'accordo sull'idea Di voto anticipato. Per questa ragione io gli credo assolutamente".

Il messaggio di Di Maio a Conte è esplicito nel passaggio successivo quando commenta che "Fino a quindici giorni prima - lo dico per esperienza - tutti i nomi che vengono fatti servono solo per essere bruciati, chi fa un nome è nemico di quel nome", perchè secondo l'ex leader pentastellato, "ci vuole un profondo coinvolgimento dei parlamentari nella scelta per il Quirinale e nessuna coalizione puo' farcela da sola", ha aggiunto. "Io spero che la strategia si faccia tutti insieme e ascoltando i gruppi parlamentari. Io sosterro' la linea della leadership ma la leadership deve ascoltare i parlamentari", ha insistito.

E a chi gli chiede se e' d'accordo con Matteo Renzi quando lo accusa di lavorare per fare le "scarpe a Conte", Di Maio risponde: "Renzi non sempre ci ha preso, ognuno parli Di casa sua".