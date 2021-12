Quirinale, Salvini: "Possibile anche una donna. Ma..."

Quirinale, Salvini: "Possibile anche donna. Ma non faccio nomi neanche sotto tortura"

"Il centrodestra sarà compatto. Ho invitato tutti gli amici del centrodestra alla riunione di ieri per gli auguri di Natale, il centrodestra si muoverà compatto, di nomi parleremo a gennaio. Adesso siamo alla vigilia del Santo Natale, lascio che i bambini aspettino Gesù bambino, noi più laicamente con l'anno nuovo vedremo di portare in dote agli italiani, facendo perdere poco tempo e cercando di trovare un accordo più ampio possibile, un presidente della Repubblica che garantisca tutti e che non necessariamente sia di sinistra come accaduto negli ultimi decenni". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a Firenze, a margine dell'inaugurazione della nuova sede del suo partito.



Migranti, Salvini: "70.000 sbarchi in tempo di covid non sono rispettosi per italiani"

"Arriviamo vicini a 70mila sbarchi clandestini, stamani ne sono arrivati 120 su un veliero a Santa Maria di Leuca. Io con i velieri ci giocavo da bambino con la Playmobil. Che in periodo di Covid, di super green Pass ci siano 70mila sbarchi clandestini senza regole e controlli non è rispettoso nei confronti degli italiani che stanno facendo dei sacrifici". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a Firenze, a margine dell'inaugurazione della nuova sede del suo partito.

Manovra, Salvini: "Sono contento, grazie alla Lega taglio tasse"

"Sulla manovra sono contento perché anche grazie all'insistenza della Lega ci sono 8 miliardi di taglio di tasse per tutti i lavoratori e le lavoratrici dipendenti pubblici, lavoratori autonomi, partite Iva. Ci sarà un risparmio fra i 100 e i 1000 euro. L'impegno su cui stiamo combattendo che mi vedrà a lavoro anche questa settimana, di cui ho parlato ieri col presidente Draghi, è quello delle bollette di luce e gas che sono e rischiano di diventare un'emergenza nazionale ancora più del Covid". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, a margine dell'inaugurazione della sede della Lega Toscana, a Firenze.

E INOLTRE