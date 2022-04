Guerra e pandemia, il direttore di Radio Maria colpisce ancora

A Satana dovrebbe interessare che gli uomini vivano nel benessere, nell'abbondanza, nella ricchezza, perché quando non si ha bisogno di nulla, è facile dimenticarsi di Dio



"Nei due anni della pandemia la Madonna ha sottolineato la gravità della situazione spirituale del mondo perché “Satana Regna”, “Vuole distruggere le vostre vite e il pianeta su cui vivete”, “Miete le anime per portarle con sé”, “Vuole, l’odio e vuole la guerra”.



Parole di padre Livio Fanzaga, direttore di Radio Maria. Il religioso riporta tra virgolette i messaggi attribuiti alla Madonna di Medjugorje. Ora, io capisco l'ignoranza del vangelo da parte dei veggenti, ma non capisco la stessa ignoranza da parte del sacerdote. Credo d’essere l'unico autore in Italia e forse nel mondo che nei suoi libri ha dimostrato alla luce del vangelo, l'inconsistenza dei messaggi di Fatima, compreso il noto terzo segreto.



Lo stesso metodo può essere adottato per dimostrare l'insulsaggine dei messaggi attribuiti all'immaginaria Madonna di Medjugorje. Se si tengono presenti, ad esempio, le Beatitudini, si comprende facilmente che Satana non può avere alcun interesse a "volere la guerra".



I potenti appassionati delle guerre, e coloro che hanno accumulato ricchezze sfruttando il prossimo, stando al vangelo, già sono condannati all'inferno, ma tutte le innumerevoli vittime innocenti delle guerre, tutti gli innocenti che soffrono e piangono a causa della guerra, sono destinati alla beatitudine eterna. Inoltre, è durante le guerre che gli uomini in modo particolare si ricordano di Dio, chiedendo il suo aiuto.



Quindi a Satana dovrebbe interessare che gli uomini vivano nel benessere, nell'abbondanza, nella ricchezza, perché quando non si ha bisogno di nulla, è facile dimenticarsi di Dio.

