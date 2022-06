Lega: "Il Centrodestra farà la riforma della Giustizia"

Dopo il fallimento dei referendum sulla Giustizia



"La battaglia per cambiare la Giustizia non si ferma questa sera, ma anzi riparte con rinnovato slancio: sara' il centrodestra (insieme ad amici coraggiosi come quelli del Partito Radicale) ad avere l'onere e l'onore, dopo aver vinto le prossime elezioni Politiche, di mettere mano al sistema". Cosi' la Lega in una nota. "Grazie ai milioni di italiani che hanno votato per i referendum sulla giustizia: la loro voce e' un impegno per tutti affinche' si facciano vere e profonde riforme - si prosegue -. Meritano riconoscenza perche' hanno scelto di esprimersi nonostante un vergognoso silenzio mediatico (a cominciare dalla tv di Stato), al caos in troppi seggi a partire dallo scandalo di Palermo, alla codardia di tanti politici. Grazie a chi ha informato e partecipato, ai governatori schierati in prima linea insieme ad amministratori locali - di tutti i colori politici - e a molti parlamentari. Il tutto senza dimenticare donne e uomini di legge, associazioni culturali e intellettuali".



Referendum, Serracchiani: promotori bocciati dai propri elettori - "I Referendum sulla giustizia bocciati dagli elettori. Soprattutto da quelli dei partiti che li hanno promossi. Una così bassa affluenza, nonostante l'abbinamento col voto per i comuni, prova la complessità dei quesiti e l'uso strumentale dell'istituto referendario. Ora avanti in Parlamento per completare la riforma della giustizia che i cittadini attendono e che la Lega ha bloccato irresponsabilmente". Così Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera

