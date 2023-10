Renzi torna da Bin Salman. Nuovo summit a Riad, c'é anche il genero di Trump

Renzi in Arabia per affrontare la questione della guerra. Il nuovo summit da Bin Salman

Matteo Renzi torna in Arabia Saudita per un summit sulla guerra tra Isaele e Palestina. Un'altra missione a Riad per il leader di Italia Viva, stavolta per un confronto con Jared Kushner, "architetto" e genero di Donald Trump - si legge su il Corriere della Sera - degli Accordi di Abramo (intese bilaterali concluse tra Israele ed Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Marocco e Sudan), per discutere proprio di una possibile via d’uscita sulla delicata questione del Medio Oriente. Il palcoscenico è sempre lo stesso, si tratta della fondazione guidata dal principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, contro il quale la Cia ha raccolto prove del coinvolgimento nell’assassinio a Istanbul del giornalista del Washington Post, Jamal Khashoggi.

Un rapporto, quello tra bin Salman e Renzi, che ha innescato più volte polemiche contro il leader di Italia viva, Ma adesso che la tensione in Medio Oriente è ai messimi livelli, il principe ereditario si è giocoforza trasformato in un interlocutore importante anche per gli statunitensi, a tal punto che, nei giorni scorsi, anche il presidente Usa Joe Biden ha lanciato con bin Salman un appello comune per chiedere il rilascio degli ostaggi israeliani in mano ad Hamas.