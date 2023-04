Renzi-Vespa: è nato un sodalizio: prima copia del Riformista a Cinque minuti

Renzi sceglie il nipote di Vespa per fare il direttore

Ormai l’Italia ci ha abituato a tutto e quindi non ci si meraviglia più di niente, ma qualche volta le cose sono così manifeste che occorre rifletterci un po’. "Noi lavoreremo molto per l’uscita de 'Il Riformista' che è prevista per mercoledì 3 maggio. Mostreremo la prima copia nella trasmissione 'Cinque Minuti', di Bruno Vespa, alle 20.30 di martedì 2 maggio. E dalla settimana prossima sarà possibile fare gli abbonamenti per ricevere il giornale non solo via email ma anche via Whatsapp. Aumenterà anche la diffusione nelle edicole. Spero che vi convincano i contenuti, perché è su quello che vogliamo fare la differenza".

Così esordisce il nuovo direttore editoriale de Il Riformista Matteo Renzi, che attualmente è schierato su una linea sinistrissima impressagli dal direttore Piero Sansonetti, in procinto di diventare quello della nuova Unità. La vicenda è nota. Renzi vuole fare il giornalista ma non è iscritto all’albo e comunque anche se fosse iscritto non può fare il direttore responsabile perché è anche un parlamentare e allora estrae dal cappello magico un nome che aiuta, Andrea Ruggieri, cioè il nipote di Bruno Vespa.

E dove va a presentare il nuovo Riformista? Ma naturalmente proprio da Vespa, durante la striscia “Cinque Minuti” che è collocata strategicamente in una zona di massima audience. Ma chi è il nipote del Bruno nazionale? Incominciamo col dire che è stato un deputato di Forza Italia nella scorsa legislatura eletto nel collegio Lazio 1. Membro della Commissione di vigilanza Rai.