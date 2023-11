Report e Ranucci di domenica sera: autogol della Rai di Centrodestra

Ranucci di domenica sera: autogol Rai

Spostare Report dal lunedì alla domenica non è stata una genialata. E Palazzo Chigi comincia a capirlo. Soprattutto da quando Ranucci ha iniziato a picchiare duro su La Russa, Fratelli d’Italia e il Centrodestra con inchieste di tutto rispetto. Ma chi ha avuto l’idea di colmare il vuoto creato da Fazio, passato a Canale Nove, con Ranucci e i suoi servizi giornalistici contro il Potere?

Intendiamoci: chi scrive vuole fare un'analisi delle scelte manageriali di questa Rai targata Centrodestra, non c'entra nulla il discorso su chi ha ragione o torto. Calando nello specifico, l’ultima puntata di Report ha mandato in onda due servizi imbarazzanti per la maggioranza: uno sul potere finanziario e politico della famiglia La Russa, l’altro sul finanziamento di Silvio Berlusconi nel 2012 a Ignazio La Russa, Giorgia Meloni e Guido Crosetto che aveva lo scopo di far nascere Fratelli d’Italia e colpire Gianfranco Fini.

E, avendo messo Ranucci a fare l’anti Fazio, la Rai è costretta in tutte le occasioni possibili a promuovere Report (vedi la partecipazione di Ranucci al programma di Bortone, “Che sarà”, e la presenza di stasera ad “Avanti popolo” di Nunzia De Girolamo). Per mettere in massima evidenza Report e contendere la serata a Fazio, Ranucci gode del supporto dei tg che lanciano la puntata prima di passare il collegamento al conduttore. Autogol Rai e imbarazzo per il Potere stesso.

E lo stesso Potere che lo mette in prima serata di domenica chiama Ranucci in Commissione vigilanza Rai per attaccarlo con la carota e il cognac. Il Potere Rai è il volto del Potere politico, ovvio. A viale Mazzini ci sono gli uomini che ha scelto il governo Meloni: l’amministratore delegato Roberto Sergio e il direttore generale Giampaolo Rossi. Chiunque avrebbero dovuto mettere nello spazio lasciato libero da Fazio tranne che Ranucci. La serata della domenica è un momento dove le famiglie italiane si sintonizzano in massa e aggrediscono il palinsesto. Come hanno potuto, i dirigenti Rai, concepire un tale autogol? Al posto di Fazio ci voleva un Renzo Arbore che rievocava “Indietro tutta!”.

Praticamente i dirigenti Rai hanno messo il proprio destino nelle mani di Ranucci. Perché la domenica sera i dirigenti di viale Mazzini si giocano la “partita delle partite” dopo che hanno lasciato andare via Fazio. E quindi gli stessi dirigenti esaltano il ruolo di Ranucci sapendo che picchia duro su governo e maggioranza di Centrodestra. Un suicidio.

Questo è il grande risultato di Giampaolo Rossi e Roberto Sergio. Uomini del Centrodestra piazzati lì dal governo Meloni che spostano Ranucci per colmare il buco lasciato da Fazio. Che grande idea mettere alla domenica sera un “pericoloso” scooppettaro che fa le pulci al mondo del Centrodestra. La tomba di Giorgia Meloni.