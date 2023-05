Riforme, Calderoli: "Per la Lega ok sia al presidenzialismo che al premierato"

Riforme, il ministro delle Autonomie Roberto Calderoli ad Affaritaliani.it

La Lega preferisce l'elezione diretta del presidente della Repubblica o l'elezione diretta del presidente del Consiglio? "E' indifferente, vanno bene entrambe le soluzioni". Risponde così alla domanda di Affaritaliani.it il ministro delle Autonomie Roberto Calderoli alla vigilia del vertice a Palazzo Chigi sulle riforme con le opposizioni.

Ma il Pd ha detto no sia al presidenzialismo che all'elezione diretta del premier... "Ascolteremo ciò che ha da dire il Pd, come ciò che diranno le altre opposizioni, ma gli italiani hanno scelto una maggioranza e le proposte vengono fatte e decise dalla maggioranza. Io ho sempre sostenuto il presidenzialismo, come nel 2012 approvato dal Senato poi morto alla Camera. E nel 2005 ero a favore del premierato, vanno bene entrambe le soluzioni".

Quindi la maggioranza andrà anche senza le opposizioni? "Tra presidenzialismo e premierato il Pd vuole fare un'altra cosa, ma loro hanno perso le elezioni e le proposte le fa chi ha vinto le elezioni. Se vogliono il cancellierato studino il tedesco. L'Italia non è la Germania", conclude il ministro Calderoli.