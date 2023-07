Rutelli nostalgico sogna la Margherita, ma è solo. Gentiloni si tira indietro

Francesco Rutelli, ritorno al passato: ricostituire il partito della Margherita

Il Pd è ormai spaccato per antonomasia e dalla sua iper-frammentazione, spuntano sempre nuove particelle infinitesimali: l’ultima è Francesco Rutelli, che vorrebbe ricostituire l’ex partito della Margherita.L’innesco sembra essere stata proprio la convention a Cesena, dove il partito democratico si è riunito – tra nuove e vecchie glorie – per dar vita a una (ennesima) corrente riformista.

Come riporta Dagospia, Elly Schlein ha fatto una “comparsata” per rispetto del suo padrino politico, Romano Prodi, salvo poi dileguarsi proprio nel momento in cui il “Mortadella” ha tenuto il suo discorso per presenziare all’arrivo del neo-liberato Patrick Zaki.

Nel discorso in questione, Prodi ha attaccato l’attuale premier per la strategia diplomatica in Europa che le sta attirando una buona dose di ostilità, tra cui l’ultima con Macron, indispettito per non esser stato invitato da Giorgia Meloni alla Conferenza sulle regioni. Questo, secondo quanto aggiunge Dagospia, potrebbe rivelarsi “pericoloso” per la presidente, dati i rapporti privilegiati tra Macron, Scholz e Christine Lagarde.