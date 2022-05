Salvini da Putin, il Copasir scava nella vita di Capuano. L'ira del Vaticano

Salvini da Putin, Nicola Cosentino su Capuano: "Un imbroglione"

La missione di Salvini a Mosca per parlare con Putin ha scatenato l'uragano politico. Nessuna delle più alte cariche dello Stato sapeva del viaggio già programmato del leader della Lega in Russia. Lo stupore della Farnesina, di Palazzo Chigi e del Quirinale per il piano di pace che Salvini vorrebbe portare a Mosca - si legge sul Corriere della Sera - investe il Parlamento e interpella il Copasir. Il Comitato per la sicurezza della Repubblica sta valutando l’apertura di un dossier che avrebbe al centro la figura di Antonio Capuano, il consulente diplomatico del segretario leghista che si è mosso con l’ambasciata russa per organizzare la missione. Di lui - spiega Repubblica - parlò in un'intercettazione telefonica anche Nicola Cosentino, condannato a 10 anni per "concorso esterno in associazione mafiosa". Quando gli capitò di commentare il profilo dell'allora collega deputato come quello di "un imbroglione".

Elio Vito, che del Copasir fa parte, ha presentato un’interrogazione a Draghi e a Di Maio per sapere se fossero informati degli incontri di Salvini e Capuano con ambasciate straniere, che per il deputato di Forza Italia "possono compromettere la nostra sicurezza nazionale". Salvini - prosegue il Corriere - venerdì ha incontrato il cardinale Pietro Parolin, il quale non avrebbe benedetto il viaggio, ma si sarebbe limitato ad ascoltare: la Santa Sede non intende entrare nelle altrui mediazioni, dal momento che Papa Francesco è pronto ad andare a Mosca per parlare di pace con Putin. Se c’è irritazione al Vaticano, a Palazzo Chigi c’è sconcerto, coperto da una buona dose di cautela e realismo politico. Il premier, come ha detto Giorgetti, ne ha "le scatole piene" di cercare la sintesi tra i partiti.

Leggi anche: