"Salvini in confusione nel lockdown. Con la Meloni sarà sfida per la leadership anche dopo il Covid"

Il centrodestra europeo si trova, dopo il coronavirus, di fronte ad un importante bivio nel suo percorso politico, che pareva ormai consolidatosi su alcune tematiche attuali come l’immigrazione, la sicurezza sociale e un sentimento contrario all’autarchia europeista. La emergenza sanitaria scoppiata improvvisamente ha sicuramente creato un nuovo tipo di esigenze e di problematiche. Negli ultimi anni in tutta Europa i movimenti populisti e sovranisti hanno avuto andamenti altalenanti, ma sicuramente il loro trend è stato in ascesa, a cominciare proprio dalla Lega e fratelli di Italia in Italia, grazie al loro programma basato sulla protesta e sulla difesa e il rispetto di alcuni valori fondanti della identità nazionale. Ora però è certamente interessante analizzare come la grave pandemia, che ha sconvolto gli equilibri economici e sociali mondiali, posa incidere su queste formazioni politiche. Per analizzare i possibili sviluppi futuri del centrodestra europeo, con particolare attenzione a quello che potrà accadere in Italia, abbiamo interpellato il docente di politica comparata alla University of China di Hong Kong, James F. Downes, che negli ultimi mesi ha effettuato proprio una ricerca su quale impatto il Covid 19 potrà avere a livello di consenso sulle formazioni di destra e populiste.

Professore Downes da esperto di movimenti populisti e di destra estrema quali pensa saranno gli effetti della pandemia in termini di consenso per questi partiti in Italia e in Europa?

In Italia, la Lega gradualmente ha perso il suo sostegno dallo scoppio della pandemia di COVID-19 che ha colpito l'Italia alla fine di febbraio. Secondo recenti sondaggi, il partito Lega ha visto diminuire notevolmente la sua popolarità (di circa 4 punti percentuali da gennaio e di circa 9 punti percentuali, dalle ultime elezioni del Parlamento europeo tenutesi a maggio 2019). La stessa tendenza è emersa per un certo numero di partiti radicali di destra in diversi paesi europei, tra cui in particolare Germania, Francia, Austria e Spagna. Un recente articolo pubblicato da Politico, ha sottolineato l'incapacità e la debolezza di leader come Matteo Salvini e Marine Le Pen (leader del Front Nationale in Francia) di sfruttare la crescente crisi. Secondo il Politico, questa "opportunità sprecata" è principalmente legata al fatto che i partiti di destra populisti " faticano a trovare un messaggio coerente sul virus e devono fare i conti con i principali partiti del governo che invece beneficiano del cosiddetto effetto" rally around the flag "visto in tempi di crisi. " L'effetto "Rally around the Flag" è un fenomeno politico, in base al quale i governi e i suoi leader spesso sperimentano un aumento a breve termine del loro sostegno popolare, in periodi di eventi come crisi internazionali, guerre e catastrofi naturali.

Effettivamente la Lega sembra aver pagato in termini di consenso durante questi mesi di pandemia secondo lei quali sono le principali cause..?

Per comprendere appieno il declino elettorale del partito Lega in Italia, è necessario esaminare, oltre a quello detto prima, anche altri due fattori. In primo luogo, il disprezzo della Lega per le competenze scientifiche e, in secondo luogo, il fatto che le regioni settentrionali italiane sono state le più colpite dal COVID-19. Il primo fattore è comune ad altre democrazie liberali in Europa e nella politica globale, mentre il secondo è un fattore più unico, specifico della politica italiana. Prendiamo in considerazione entrambi i fattori in modo più dettagliato. L'Italia è stata colpita in modo diseguale dalla pandemia COVID-19, con le regioni settentrionali colpite molto più duramente. Al contrario, le regioni dell'Italia centrale e meridionale sono state toccate solo parzialmente dal virus. La maggior parte delle regioni settentrionali italiane appartiene politicamente al centro-destra italiano, con Lombardia, Veneto e Friuli Venezia-Giulia governati da Lega; La Liguria e il Piemonte hanno governatori legati al partito Forza Italia di Berlusconi. L'Emilia Romagna rimane il valore anomalo, essendo governata da Bonaccini del Centro-Sinistra, che ha vinto le elezioni locali alla fine di gennaio 2020. Inoltre, altre aree come la Valle d'Aosta e il Trentino Alto Adige sono governate da partiti autonomi.

Quindi secondo lei molta di questa responsabilità ricadrebbe sui governatori locali della Lega e del centrodestra..?

Le risposte politiche dei governi locali in Italia sono stati molto differenti nel contenimento della diffusione della pandemia COVID-19. Più significativamente, i governatori locali della Lega sembravano voler sfidare apertamente le misure adottate dal Primo Ministro Giuseppe Conte. Il leader della Lega, lo stesso Matteo Salvini, ha ripetutamente mostrato confusione di fronte alle misure di lockdown. Ciò ha persino messo il suo partito in contrasto con altri partiti di estrema destra in Italia, come Fratelli d'Italia. I partiti di destra populisti sono stati spesso tendenzialmente scettici nei confronti degli esperti politici e delle élite tecnologiche. Dallo scoppio di COVID-19, la situazione è cambiata considerevolmente, con l'attenzione dell'opinione pubblica che si è spostata drasticamente verso la scienza e le competenze tecniche per combattere la pandemia. La visibilità di esperti di sanità pubblica come virologi, epidemiologi e altri medici è notevolmente aumentata. A questi esperti è stato improvvisamente assegnato il compito di informare i cittadini e fornire ai responsabili politici prove scientifiche per combattere il COVI-ID 19. Probabilmente Lega e, in misura minore, Fratelli d'Italia (FdI) hanno perso terreno politico e consenso, con il passare alla competenza tecnica e al "Rally Around the Flag Effect".

Ma Fratelli di Italia secondo i recenti sondaggi è dato in costante crescita, come giudica il loro operato e secondo lei a cosa è dovuto questo successo nei sondaggi..?

Contrariamente al Partito della Lega di Matteo Salvini, Giorgia Meloni, leader del Partito FdI, ha costruito il suo progetto politico costruendo pazientemente una macchina politica ben strutturata accanto a un'importante rete di relazioni, sia a livello nazionale che internazionale. Negli ultimi mesi, l'immagine pubblica di Giorgia Meloni ha sicuramente subito un processo di maggiore visibilità e il suo partito Fratelli d'Italia è decollato in Italia. Molto probabilmente questa tendenza continuerà nel prossimo futuro, poiché gran parte dell'elettorato di Forza Italia è stato gradualmente eroso e assorbito da FdI. Due fattori chiave possono spiegare queste tendenze, vale a dire: la riluttanza dell'ex primo ministro Silvio Berlusconi a trovare un vero "erede" politico per il suo partito; e i legami politici e la struttura amministrativa delle due parti. Ed è per questo che a mio avviso la competizione fra Salvini e la Meloni, per la leadership del centro destra è destinata a diventare uno dei leit motivi della politica italiana dei prossimi mesi.

Ma non pensa che questa competizione fra i due si possa giocare anche a livello internazionale. Con Salvini che forse cerca in qualche modo di inseguire la Meloni, che pare già ben accreditata negli Usa e tra i conservatori europei.

Dopo le elezioni regionali tenutesi in Italia alla fine di gennaio, la leader del FdI Giorgia Meloni è volata a Washington DC, invitata dai membri del Congresso degli Stati Uniti, per partecipare alla tradizionale colazione di preghiera nazionale di due giorni, un evento strettamente a porte chiuse, che si è concluso con il discorso di Trump. Il leader di FdI ne ha approfittato per costruire una rete di relazioni transnazionali con incontri di varia natura con leader di partiti di estrema destra, nazionalisti e conservatori.

In precedenza, Giorgia Meloni aveva già "accolto" a Roma alcuni dei leader politici più controversi dell'estrema destra, al Grand Hotel Plaza, per la seconda "Conferenza nazionale sul conservatorismo". Questo è stato un evento internazionale ideato dalla Fondazione Edmund Burke. Il Primo ministro ungherese Viktor Orbán, Marion Maréchal (nipote di Marine Le Pen) e il parlamentare. conservatore britannico Daniel Kawczynski erano lì, insieme ad alcuni pensatori conservatori chiave, tra cui il filosofo israeliano Yoram Hazony, autore di The Virtue of Nationalism. Matteo Salvini è stato sorprendentemente il grande assente dell'evento, annunciando che non avrebbe partecipato solo all'ultimo momento, potenzialmente insoddisfatto del crescente attivismo politico di Giorgia Meloni in Europa e negli Stati Uniti. Si penso che anche sulla questione dei rapporti internazionali, fra i due si possano creare degli attriti, che mi pare siano già emersi.

Ma secondo lei tornando alla situazione europea dopo la fine della pandemia i partiti di destra potranno essere avvantaggiati considerando anche la crisi economica durissima che si preannuncia?

Una volta che la crisi COVID-19 sarà finita, è possibile, se non probabile, che i partiti tradizionali possano perdere la fiducia guadagnata, grazie al modo in cui hanno gestito COVID-19, e i dubbi sulla fiducia nel loro operato e nella loro capacità di governare la politica economica, possano riemergere tra gli elettori, in particolare per il conseguente impatto economico che ne deriverà. A loro volta, è probabile che che i partiti “sovranisti e populisti di destra, saranno i principali beneficiari delle politiche di protesta, insieme a un "aumento" dell' euroscetticismo, un rinnovato sentimento anti-immigrato che tornerà in prima piano nell’agenda politica. Pertanto, credo che la "fine" di COVID-19 potrebbe portare a una rinascita a sostegno di questi partiti a livello elettorale. Il declino delle condizioni economiche in tutta Europa potrà probabilmente portare a un maggiore sostegno anche ai partiti di sinistra radicale populista.

vcaccioppoli@gmail.com