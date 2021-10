Cdx, a Roma si raccolgono i frantumi: baci e abbracci fra Salvini e Meloni

A Spinaceto Matteo Salvini e Giorgia Meloni lanciano segnali di compattezza nel centrodestra dopo gli attriti all'interno della coalizione delle ultime settimane. Lo fanno a due giorni dal voto per le elezioni amministrative a Roma, Milano, Torino, Bologna, Napoli, Trieste e la Calabria.

Nella conferenza stampa finale della campagna elettorale di Enrico Michetti, candidato sindaco del centrodestra, nell'anfiteatro all'aperto oltre al leader della Lega e la presidente di Fdi ci sono anche il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani e il segretario Udc Lorenzo Cesa. Il tema è la corsa per il Campidoglio. Ma l'attenzione è tutta sulle frizioni interne alla coalizione che hanno scandito le ultime settimane. Vittorio Feltri, capolista di FdI a Milano che ha criticato la scelta di Luca Bernardo come candidato. Il ministro leghista Giancarlo Giorgetti che ha elogiato la campagna di Carlo Calenda a Roma, sostenendo inoltre che in un ballottaggio con Roberto Gualtieri e Michetti vincerebbe l'ex ministro dell'Economia.

"Questa iniziativa dimostra che il centrodestra, checché ne dica qualcuno, e speri qualcun altro, è unito", esordisce Tajani. Poi la Meloni incalza: "Noi non stiamo insieme per interesse. Non come la sinistra, che occupa le poltrone solo per evitare che il centrodestra vada al governo". E ancora, Salvini: "Si rassegnino, questa e' la squadra che governera'' i Comuni e l'Italia nei prossimi anni, anche se quotidiani una volta prestigiosi titolano sul treno che parte e l'aereo che ritarda".

Il leader della Lega critica più volte la parte della stampa che a suo dire "passa il tempo a sbirciare dal buco della serratura delle camere da letto". Forse un riferimento implicito alle vicende del suo ex uomo comunicazione Luca Morisi? Nel frattempo Lorenzo Cesa scherza, definisce affettuosamente Salvini e Meloni "due ragazzi, due giovani boyscout", poi li incita "all'unità", perché "il centrodestra è una cosa seria". Si parla anche della corsa al Campidoglio ma è un attimo.

L'attenzione è tutta sui due leader, dopo il mancato incontro di ieri a Milano alla chiusura di Luca Bernardo, tra scambi di battute e dialoghi confidenziali. Lunedi' sera il risultato. Salvini ipotizza: "Chi lunedì avrà più sindaci avrà vinto le elezioni, chi ne avrà meno le avrà perse. E' lapalissiano. Roma, Milano, Bologna, Torino, probabilmente non ce la facciamo a vincere al primo turno. Ma ci toglieremo enormi soddisfazioni".

