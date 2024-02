Sardegna, Manca regina delle preferenze: Todde ha vinto per una "fascista"?

Sardegna, Todde vince per una fascista? Desirè Manca- futura consigliere regionale e regina delle preferenze- è stata immortalata col busto di Mussolini

Alessandra Todde diventa ufficialmente Presidente della Regione Sardegna. E prima governatrice del Movimento 5 Stelle. Chiaramente il grido allo spauracchio "fascismo" non manca, è un mantra della sinistra che passa da Santa Maria di Leuca a Bolzano. Il candidato Truzzu, sindaco uscente di Cagliari terz'ultimo per gradimento fra i Sindaci d'Italia, ne esce con le ossa rotte in una partita fondamentalmente a perdere. "Nessun Slogan, Solo Sardegna" è stato il suo claim per la campagna elettorale.

Più che parlare di vittoria della Todde, si dovrebbe parlare di demerito nelle scelte intraprese in un fantomatica e quasi macchiettistica gestione della propaganda politica elettorale. Il centrodestra ha perso? No, ha perso Truzzo. Le liste del Centrodestra hanno perso il 48,8%, a fronte delle liste per la Todde al 42,6%, ed è uno dei rarissimi casi in cui il candidato presidente prende meno delle liste: -3,8%.

Ma qui il tema è un altro: come svela Il Giornale, la regina delle preferenze è la futura consigliere regionale Desirè Manca, tal candidata veniva immortalata in una posa anacronista con il busto di Mussolini in braccio. "Fascisti al Governo. Va detto", e ancora "“Governo di fascisti, la resistenza inizi dalla nostra regione”, parola di Alessandra Todde. Tal Manca ha totalizzato ben 8010 preferenze. Calcoli alla mano: Todde prende 330.619 voti meno 8010 preferenze di donna Desirè equivale a un totale di 322.609 voti. Truzzu, 327.695. Possiamo dire che Alessandra Todde, prima governatrice donna della Regione Sardegna, ha vinto per una "fascista"? Che ruolo avrà nel governo futuro della Sardegna?

Consiglio spassionato: magari la prossima volta sarebbe meglio farsi le foto con il cane, piuttosto che con il busto di Mussolini...