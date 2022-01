Sassoli, messaggio d'odio da esponente Afd. "Finalmente il bas...do è andato"

Morte Sassoli, svelata la chat di insulti dell'ultradestra tedesca

David Sassoli si è spento a 65 anni per una grave malattia. Un mare di affetto di colleghi familiari e amici, uniti nel dolore, per ricordare il presidente del Parlamento europeo. Ma purtroppo si sono verificati anche attacchi alla persona, l'ultimo è quello proveniente da un esponente del partito di ultradestra Afd in Germania. Nicolaus Fest ha gravemente insultato la memoria del presidente del Parlamento europeo David Sassol. In una chat su Whatsapp dei rappresentanti di AfD al Parlamento Ue, visionata dall'emittente radiotelevisiva tedesca "Ard", Fest ha scritto: "Finalmente questo bastardo se n'e' andato". Secondo quanto reso noto dalla testa, Fest ha poi definito Sassoli "un antidemocratico, una vergogna per ogni idea di Parlamento".

Questi insulti contraddicono il comunicato ufficiale con cui la delegazione di AfD al Parlamento europeo ha commentato la scomparsa di Sassoli. In particolare, l'eurodeputato Joerg Meuthen, copresidente del partito con Tino Chrupalla, ha dichiarato che Sassoli "e' morto troppo presto", e' stato "onesto" nell'esercizio del proprio incarico e la sua scomparsa costituisce "una grande perdita per il Parlamento europeo". Meuthen ha quindi condannato come "inquietante, profondamente ripugnante e imperdonabile" il messaggio di Fest.

