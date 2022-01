Sassoli, Prodi: "Persa risorsa per la politica del futuro in Italia e in Ue"

Sassoli, Prodi: "Con la mitezza convinceva tutti. Grande perdita"

Romano Prodi elogia David Sassoli, l'ex presidente del Consiglio parla della grave mancanza dell'uomo e del politico, scomparso ieri all'età di 65 anni in seguito ad una grave malattia del sistema immunitario. "Sarebbe stato - dice Prodi a Repubblica - una risorsa per il futuro della politica italiana e europea". L'ex premier ricorda che l'ultima cena insieme era stata a Bologna lo scorso autunno, su il compagno di liceo e amico di sempre, il cardinale Matteo Zuppi. "In modo profondo, ci univa un comune sentire. Ci parlavamo spesso, ci 'confessavamo' sull'Europa. Quando è stato meglio, dopo la polmonite, sotto Natale, ci siamo accordati per la chiusura di un ciclo di conferenze, in febbraio. Nessuno pensava che potesse succedere una tragedia simile".

"La mitezza - prosegue Prodi a Repubblica - era la sua grande forza. Con essa, David ha convinto tutti della bontà delle sue idee. La sua presidenza era stata talmente tanto conciliatrice che un numero di persone non piccolo pensavano valesse la pena rompere la tradizione che vede l'alternanza, alla presidenza del Parlamento, tra socialisti e democristiani. battaglia che rompa gli schemi e gli accordi che reggono il filo della solidarietà europea'. Ma non vi era nelle sue parole, posso assicurarlo, nessuna amarezza". Quanto al Next Generation Eu il professore dice: "Sassoli ha portato con sé, al Parlamento Europeo, proprio questa formazione politica. Il Recovery Plan era per lui una via intrapresa da cui non sarà possibile tornare indietro: la solidarietà europea non come un episodio, o una parentesi, ma come l'inizio di una svolta verso una via nuova per l'Europa.

