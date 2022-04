Nuovo scostamento da 15-20 miliardi. Draghi cede al pressing dei partiti

Franco: "Se serve interventi ambiziosi di bilancio"



"Viviamo in un momento complesso, la guerra in Ucraina ci ha riportato indietro di decenni, ci sono effetti significativi sull'economia globale ed europea, nell'immediato dobbiamo attutire le ripercussioni come il costo dell'energia della guerra sulla nostra ripresa economica. La politica economica nazionale ed europea devono muoversi sempre insieme per adattarsi al mutare delle circostanze e, se necessario, reperire altre risorse e pensare a ulteriori nuovi interventi anche ambiziosi". Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco, intervenendo al Forum internazionale di Confcommercio-Ambrosetti 'I protagonisti del mercato e gli scenari per gli anni 2000'. E' la svolta. La conferma, secondo fonti della maggioranza e di governo, che il governo Draghi si prepara a varare un nuovo scostamento di bilancio da 15-20 miliardi di euro. D'altronde il pressing dei partiti è continuiìo e insistente.

Serve un "intervento choc di almeno 15 miliardi per congelare i costi energetici, 6 miliardi ci sono già", ha spiegato il segretario del Pd, Enrico Letta, aggiungendo: "C'è un'altra parte che si può mettere di extraprofitti dalle compagnie. E a questo si può aggiungere una parte di scostamento. Prendere 5 miliardi adesso in più significa risparmiarne 50 fra diversi mesi". Discorso analogo da parte di Matteo Salvini, leader della Lega: “Il caro bollette penalizza famiglie, imprese, enti locali e addirittura storiche realtà produttive. Le eccellenze italiane sono a rischio. Il governo deve stanziare e garantire almeno 5 miliardi di euro”. D'accordo anche l'ex premier Giuseppe Conte: "Non c'è più tempo, serve un Energy Recovery Fund per dare subito risposte europee all'emergenza energetica, come in pandemia. Serve subito uno scostamento di bilancio per rispondere all'emergenza sociale", ha detto il presidente del M5S a stakeholders, imprese e associazioni nel corso del tavolo di confronto nella sede del Movimento sul ‘contrasto ai gas fluorurati ad effetto serra utilizzati nella refrigerazione commerciale’.

