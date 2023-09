Segnale ai repubblicani e a Trump. Perché Meloni ha dato buca a Biden

Ecco perché Meloni ha disertato la cena organizzata da Biden

Un gesto sorprendente. Che ha lasciato di stucco e che ha fatto discutere anche la stampa americana. Ieri sera la premier Giorgia Meloni ha deciso di disertare la cena organizzata da Joe Biden a New York per andare a gustarsi una pizza in una pizzeria italiana della Grande Mela. Che cosa si cela dietro questo gesto della presidente del Consiglio, che comunque sulla guerra in Ucraina è perfettamente allineata con la Casa Bianca? Fonti ai massimi livelli di Fratelli d'Italia spiegano che Meloni ha voluto lanciare un chiaro messaggio ai repubblicani Usa e in particolare a Donald Trump. L'anno prossimo si vota negli Stati Uniti per le Presidenziali e Biden, molto anziano e debole, è in caduta libera nei sondaggi.



Mentre l'ex presidente, nonostante i numeri guai giudiziari (anzi, forse grazie proprio ai guai giudiziari) è in netto vantaggio nei sondaggi. La leader di FdI, trumpiana doc in passato, ha voluto con questo gesto clamoroso e plateale sottolineare una certa distanza politica con i democratici Usa e in particolare con Biden. Un segnale - dicono in FdI - molto apprezzato dai repubblicani e nell'entourage di Trump. Meloni quindi si prepara già all'eventuale e probabile ribaltone alla Casa Bianca. D'altronde da presidente dei Conservatori e Riformisti è stata più volte alle convention dei repubblicani Usa. E i messaggi politici passano anche per una pizza e per l'assenza (pesante) alla cena dell'anziano e democratico Biden.