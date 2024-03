Sondaggi: Sardegna, il ko? Gli elettori di Cdx: la colpa è di Giorgia Meloni

Regionali in Abruzzo, per il 65,9% degli italiani anche se il Centrodestra prende un'altra batosta elettorale il governo non cade

Colpa di Giorgia Meloni. La maggioranza assoluta, pari al 55,5%, degli elettori di Centrodestra ritiene che la responsabilità della sconfitta alle elezioni regionali in Sardegna, dove Alessandra Todde ha battuto di pochi voti Paolo Truzzu, è della presidente del Consiglio e leader di Fratelli d'Italia. E' il dato principale del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01. Per il 27,8% del campione la colpa è del leader della Lega Matteo Salvini. Solo il 16,7% degli elettori di Centrodestra dà la colpa del flop ad Antonio Tajani, segretario di Forza Italia.

E ora le Regionali in Abruzzo del 10 marzo. Che cosa accadrebbe al governo in caso di sconfitta del Governatore uscente Marco Marsilio di Fratelli d'Italia sostenuto da tutto il Centrodestra? Secondo il 65,9% degli italiani l'esecutivo resterebbe comunque in carica. Solo il 34,1% degli intervistati pensa che il governo andrebbe in crisi con nuove elezioni politiche.

Tra i partiti, calano leggermente FdI e Lega mentre cresce ancora, anche se di poco, Forza Italia. Il Pd, dopo tanto tempo, supera quota 20%. M5S al 16. Sopra la soglia di sbarramento per le elezioni europee Alleanza Verdi Sinistra ed Azione. Italia Viva in calo al 3,2%.