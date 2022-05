Sondaggio di Affaritaliani.it: i presidenti di Regione e i Sindaci più amati

Chi sono i Sindaci e Presidenti di Regione più popolari tra gli italiani?

I sondaggi di affaritaliani.it fanno discutere. La ricerca pubblicata il 1 maggio sull’indice di consenso dei Presidenti di Regione e dei Sindaci delle principali città italiane ha avuto una vasta eco. Nel sondaggio, realizzato in esclusiva per la nostra testata dall’agenzia specializzata Lab210, diretta da Roberto Baldassarri, al top delle rispettive classifiche c’erano il Presidente del Veneto Luca Zaia (Lega), il più amato tra i governatori, e il Sindaco di Bari Antonio De Caro (Pd), il numero uno tra i primi cittadini.

Ma quali sono gli altri politici in classifica? Con le elezioni che si avvicinano - sia l’importante tornata amministrativa che il voto nazionale, previsto per il prossimo anno – scoprire il tasso di gradimento di chi ricopre queste importanti e impegnative cariche pubbliche è fondamentale per tutti: dai diretti interessati ai vertici dei partiti, passando per gli spin doctor che lavorano sull’immagine e il posizionamento dei politici e, last but not least, dei cittadini, che vogliono sapere quanto le loro opinioni siano condivise a livello generale.

Per questo motivo, affaritaliani.it e Lab210 hanno ulteriormente allargato l’indagine:

Sabato 7 maggio pubblicheremo la TOP 20 DEI PRESIDENTI DI REGIONE

Domenica 8 maggio pubblicheremo la TOP 10 DEI SINDACI ITALIANI

Un appuntamento da non perdere, per tutti coloro che vogliono misurare il grado di soddisfazione dei cittadini nei confronti dei loro rappresentanti nelle istituzioni.



Leggi anche: