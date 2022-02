Sondaggio, chi sale e ci scende dopo la rielezione di Mattarella. Tabelle

Sondaggio, dopo il Mattarella bis? La Lega scende ma non crolla. In calo il M5S



Come ha cambiato lo scenario politico-elettorale la rielezione di Sergio Mattarella al Quirinale? In esclusiva su Affaritaliani.it i risultati del sondaggio realizzato da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab210.

Il Partito Democratico cresce dello 0,5% e arriva al 21,7 confermandosi la prima forza politica del Paese. Al secondo posto Fratelli d'Italia con il 19,2%, in aumento dello 0,6. La Lega, come era prevedibile, subisce una flessione ma non un tracollo come qualcuno aveva pronosticato: il partito guidato da Matteo Salvini vale oggi il 18,6% (-0,8%). In calo anche il Movimento 5 Stelle al 14,8% (-0,5). Forza Italia scende dello 0,2% al 7,2. Azione al 3,6% e Italia Viva al 2,9%.



