"Striscia" lancia un'altra mazzata: "Via subito Bonelli e Fratoiannni?"

Striscia la Notizia lancia il sondaggio: Bonelli e Fratoianni devono dimettersi?

Ormai il giornalismo di inchiesta in Italia si identifica quasi esclusivamente con la meritoria opera di "Striscia la Notizia" (Canale 5, Antonio Ricci) e le "Iene" (Italia 1, Davide Parenti), coadiuvata da Dagospia che “castigat ridendo mores”. Le due trasmissioni di Mediaset sono sempre più viste dagli italiani come un modo di ottenere giustizia certa in tempi rapidi e senza spesa e di questo sono tutti grati agli autori.

Ieri, ad esempio, sul sito di "Striscia la Notizia", è comparso un sondaggio coloratissimo dal titolo “Secondo voi Fratoianni e Bonelli devono dimettersi?”. La risposta è stata plebiscitaria con un 97% di “sì” e solo un 3% di no, peraltro probabile effetto del parentado sotto Natale. Striscia si è particolarmente occupata della vicenda a cui ha dedicato molte puntate. Ne abbiamo parlato qualche giorno fa anche su Affari. Il mitico “Pinuccio”, al secolo Alessio Giannone, l’inviato da “Bari vecchia”, ha fatto le poste ai Soumahoro’s seguendoli, inseguendoli e facendo loro tutte quelle domande scomode che gli altri giornalisti non possono o non vogliono fare.

Non entriamo volutamente nel merito della Soumahoroneide che è in continua ed esponenziale evoluzione giornaliera da mesi. Un fenomeno che dovrebbe interessare il recente Nobel per la Fisica Giorgio Parisi perché un tale flusso informativo non si era mai visto ma non per accanimento mediatico, come gli “amici del giaguaro” vogliono fare intendere, ma proprio perché ce di tutto e di più.