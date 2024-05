Superbonus: Fi al lavoro su modifiche, no a retroattività

Continua la guerra a bassa intensità all’interno della maggioranza sul Superbonus. "Stiamo lavorando con i nostri uffici legislativi per presentare modifiche" sia sul tema "superbonus" sia su quello "sugar tax". Sul superbonus si andrà ad incidere sul tema della "retroattività che, come ha spiegato Antonio Tajani, viola i principi della certezza del diritto". Per quanto riguarda "la sugar tax, al pari della plastic tax, tutta la maggioranza si era già espressa per farla slittare o addirittura abolirla". Lo dice all'Ansa il portavoce di FI, Raffaele Nevi. FI da giorni è in contatto con le associazione delle imprese e del settore bancario.

Dl Superbonus: ipotesi slittamento sugar tax a luglio 2025

Posticipare l'entrata in vigore della sugar tax a luglio 2025. Sarebbe questa, secondo quanto apprende l’Ansa da fonti parlamentari, una delle ipotesi su cui si lavora nella maggioranza e che potrebbe essere formalizzata in un subemendamento al decreto Superbonus. L'emendamento del governo farebbe scattare l'avvio della tassa a luglio 2024, in forma ridotta, rinviando invece l'ingresso della plastic tax a luglio 2026. Alle 18 scade in commissione Finanze al Senato il termine per i subemendamenti alla proposta di modifica del governo.

Pnrr: Ragioneria avvia procedura per l'anticipo del 30%

L'Italia accelera sull'attuazione degli interventi del Pnrr e parte la procedura per l'assegnazione del 30% di anticipo sui progetti avviati dalle amministrazioni centrali dello Stato e dagli enti territoriali come Regioni, Province e Comuni.

Il Ragioniere dello Stato Biagio Mazzotta ha firmato una circolare nella quale annuncia che la Ragioneria renderà disponibile l'anticipazione alle amministrazione che lo richiederanno 'nel limite della disponibilità di cassa esistente' in base a quanto previsto dal recente decreto Pnrr convertito in legge lo scorso 29 aprile. Le risorse saranno messe a disposizione entro 30 giorni dalla domanda.