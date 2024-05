Superbonus, Forza Italia: "Retroattività inaccettabile. No alla sugar-tax"

"Dobbiamo ancora lavorare sul problema della retroattività, per noi non accettabile, e soprattutto adesso sulla sugar-tax, che noi riteniamo non debba entrare in vigore"

"Siamo già soddisfatti di alcune modifiche che sono state apportate, come da noi richiesto, al testo del decreto con un emendamento del governo. Questo per quanto riguarda alcune tutele del settore dell'edilizia", afferma ad Affaritaliani.it il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri all'indomani del botta e risposta tra il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e il vicepremier e ministro degli Esteri, oltre che leader azzurro, Antonio Tajani.



"Ma - sottolinea il presidente dei senatori di Forza Italia - dobbiamo ancora lavorare sul problema della retroattività, per noi non accettabile, e soprattutto adesso sulla sugar-tax, che noi riteniamo non debba entrare in vigore. Su questi punti chiederemo un confronto nella maggioranza e con il governo", conclude Gasparri.