Superbonus, verso la proroga al 30 giugno per le villette

Superbonus, verso proroga al 30 giugno per le villette

Proroga di tre mesi fino al 30 giugno per le villette, esclusione dallo stop allo sconto in fattura e alle cessioni dei crediti per onlus, Iacp e barriere architettoniche e soluzione per i lavori di edilizia libera, come infissi e caldaie. Sono i temi su cui si va verso una "soluzione condivisa" in commissione Finanze alla Camera, dove si inizia domani il voto sugli emendamenti al decreto Superbonus. Lo riferisce il relatore del decreto, Andrea De Bertoldi (FdI), dopo un confronto con la maggioranza, il governo e le opposizioni, spiegando come su questi temi si sia trovato un accordo.

Superbonus: resta nodo crediti incagliati,si tratta ancora

Manca ancora una soluzione per risolvere il problema dei crediti incagliati legati ai bonus edilizi. Le trattative sul tema, nell'ambito del decreto Superbonus, su cui inizia domani il voto in commissione Finanze alla Camera, non sarebbero andate a buon fine. Il nodo, secondo quanto si apprende, sarebbe ancora 'sub iudice', con l'ipotesi di utilizzare gli F24 in compensazione, proposta da Abi e Ance, e che è stata oggetto anche di un pressing bipartisan in Parlamento con diversi emendamenti al decreto, su cui ci sarebbe una forte opposizione da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Superbonus: Conte, sbloccare crediti fiscali incagliati

Una politica seria non cambia le regole 'a partita in corso' abbandonando poi i cittadini al loro destino. Il Governo non deve rinnegare gli impegni presi in campagna elettorale". Lo dice il leader M5s Giuseppe Conte, in una serie di tweet in cui posta le foto della manifestazione che si e' svolta oggi a Roma sul Superbonus. "Oggi il Movimento 5 stelle era in piazza a Roma a fianco di imprenditori, famiglie, lavoratori e professionisti che pagano l'avversione del Governo su Superbonus e misure per l'edilizia", misure "che hanno portato una enorme crescita, posti di lavoro e vantaggi ambientali a beneficio di tutti. Ora vanno sbloccati i crediti fiscali incagliati: non possiamo permettere che famiglie e operatori siano abbandonati alla disperazione. Ci batteremo fino all'ultimo, fino a quando non otterremo una soluzione", garantisce Conte.