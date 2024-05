Tajani, Fitto, Casellati e non solo: Affari sbarca a Roma e si vede

Tajani, Fitto, Casellati e non solo: Affaritaliani.it sbarca a Roma e si vede. Il commento

Quattro ministri, diversi sottosegretari, esponenti delle istituzioni, professionisti, manager. Messa così, la prima edizione romana de La Piazza - un’iniziativa organizzata da Affaritaliani.it insieme ad Aepi - è sicuramente un successo . “Abbiamo scritto pagine di storia” ha annunciato il direttore Angelo Maria Perrino. E in effetti, non è solo una questione di numeri. C’è la consapevolezza di essere riusciti a sbarcare nella Capitale, a poche settimane dalle elezioni europee, e di aver saputo immediatamente creare un evento capace di dettare i tempi e l’agenda della politica. Merito di Aepi, con il suo network fortissimo di imprese e professionisti. Ma anche merito dell’eredità della Piazza, la kermesse politica ed economica divenuta appuntamento fisso dell’estate, quando le vacanze stanno per finire e si torna a guardare con curosità a quello che ci aspetta dopo le ferie.

Non è banale arrivare a Roma e mettere seduti, in due giorni, Antonio Tajani, Maria Elisabetta Casellati, Raffaele Fitto e Paolo Zangrillo. Una città abituata, quasi assuefatta agli eventi che si è comunque mostrata pronta ad ascoltare la novità. In una location di grandissimo impatto - Palazzo Wedekind - a pochi passi dai centri nevralgici del potere italiano. Il resto, la corposa rassegna stampa, i medi accorsi in massa, gli attestati di fiducia e stima sono solo l’ultimo e quasi naturale effetto di un evento dirompente. Affaritaliani è sbarcata a Roma, si diceva nei giorni scorsi. E si vede.