Tajani: "Pieno appoggio a Draghi. Non nasce una nuova maggioranza"

Crisi, Tajani: Non sarà nuova maggioranza, ma governo dei migliori - "Non si tratta di una maggioranza politica ma un governo dei migliori a servizio dell'Italia e degli italiani". Così il vicepresidente di Fi, Antonio Tajani, al termine del colloquio con Mario Draghi alla Camera.



Governo, Tajani: confermato a Draghi appoggio pieno Forza Italia - "Confermato al presidente incaricato il pieno appoggio già anticipato dal presidente Berlusconi in un colloquio telefonico questa mattin". Lo ha detto Antonio Tajani al termine delle consultazioni con il premier incaricato mario Draghi.



Governo, Tajani: esecutivo alto livello che rappresenti unità Paese - "Forza Italia si aspetta un esecutivo di alto livello capace di rappresentare al meglio l'unità del paese coinvolgendo tutte le risorse migliori della politica, dell'economia e della cultura per affrrontare insieme la più grave emergenza sanitaria ed economica della repubblica". Lo ha detto Antonio Tajani al termine delle consultazioni con il premier incaricato Mario Draghi.



Governo, Tajani: Draghi per noi garanzia dicredibilità e serietà Del progetto e agli occhi del mondo - "L'alto profilo del presidente Draghi è garanzia non solo della credibilità del nuovo esecutivo in Europa e nel mondo ma anche della serietà di un progetto". Lo ha detto Antonio Tajani al termine delle consultazioni con il premier incaricato.