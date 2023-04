Terzo Polo, Lilli Gruber gela Calenda: "Forse lei è troppo litigioso"

Terzo Polo, l'affondo della Gruber a Otto e Mezzo. Calenda tenta di difendersi

Se da una parte il Terzo Polo è ormai un lontano ricordo, nel salotto di Lilli Gruber su La7 il leader di Azione Carlo Calenda viene messo alle strette, davanti alle sue responsabilità. La conduttrice di Otto e Mezzo va infatti subito all'attacco: "Il Terzo Polo si è sciolto, il partito unico con Renzi non ci sarà. Non ha il dubbio che la colpa sia sua? Forse troppo litigioso?". Calenda a sua volta risponde: "Io sono diretto, non litigioso, forse la politica va fatta in un altro modo".