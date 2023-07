Utero in affitto solidale, Pd sull'Aventino. Schlein sempre più in difficoltà

Pd, Schlein ha (quasi) tutto il partito contro sulla maternità surrogata solidale. "Non parteciperemo al voto", scatta l'Aventino

Per Elly Schlein c'è un nuovo grosso problema da risolvere, sulla maternità surrogata "solidale", infatti, la segretaria si ritrova con quasi tutto il partito contro la sua linea. Doveva essere la soluzione per togliersi dall'impiccio. La mossa anti imbarazzi, che avrebbe evitato al Pd di dare (di nuovo) l'immagine di un partito spaccato. Invece - si legge sul Messaggero - la scelta di uscire dall'Aula, quando martedì a Montecitorio si voterà sull'utero in affitto solidale (senza pagamenti), potrebbe rappresentare la proverbiale toppa peggiore del buco. Perché già due parlamentari dem (De Micheli e Madia), durante la convulsa riunione fiume di lunedì e martedì, hanno fatto sapere che non rispetteranno l'ordine di scuderia arrivato da Elly Schlein. E voteranno "No" a quella che qualcuno, anche tra i dem, definisce "una legalizzazione di fatto dell'utero in affitto". E il fronte dei "ribelli", in cinque giorni di tempo pare destinato ad allargarsi.

A mandare sull'orlo di una crisi di nervi il Nazareno, stavolta, ci ha pensato un emendamento a prima firma di Riccardo Magi di +Europa. Una proposta di modifica al ddl di Fratelli d'Italia che vuole rendere la gestazione per altri (gpa) un "reato universale". L'obiettivo dell'emendamento di +Europa invece punta all'esatto contrario: permettere la surrogata "solidale", ossia senza passaggi di denaro.