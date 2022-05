Crosetto: "Verdini condannato. Per Mps tutti assolti"

Mps, Federconsumatori: sentenza Milano mina fiducia verso sistema



Continua a far discutere l'assoluzione dei vertici del Monte dei Paschi di Siena. Denis Verdini è stato condannato a 6 anni per bancarotta come presidente del Credito cooperativo fiorentino. "L'unica bancarotta nell'universo nella quale non esista un creditore, perché nessuno ha perso nemmeno 1 euro", commenta su Twitter Guido Crosetto, co-fondatore di Fratelli d'Italia e presidente della Federazione aziende italiane per l'aerospazio, la difesa e la sicurezza (Aiad). Monte dei Paschi di Siena "ha bruciato 50 miliardi. Tutti assolti. L'Italia è di Magistratura democratica", conclude.

Anche Forza Italia alza la voce e attacca il Partito Democratico. "Prima e' stata la vicenda del collasso di Mps, a causa di logiche clientelari e inadeguata selezione della classe dirigente ad opera del centrosinistra. Ora, non essendoci piu' nulla da spolpare su Mps, oltre alla carne e' stato addentato anche l'osso, auspichiamo che il Pd non pensi di fare altrettanto con il costituendo Biotecnopolo, dato l'eccessivo interventismo sul tema da parte del segretario Enrico Letta", afferma il coordinamento provinciale e comunale di Forza Italia a Siena anche riguardo a recenti interventi in citta' del segretario del Pd Enrico Letta sul nascente polo per le biotecnologie dedicato in prevalenza alla ricerca sui vaccini. Nella nota Forza Italia Siena commenta pure la recente sentenza di assoluzione della corte di appello di Milano sulle vicende di banca Mps affermando che "esiste una realta' storica che nessuna sentenza puo' ribaltare.

Cosi' come altrettanto reali sono le responsabilita' politiche di chi in quegli anni teneva saldamente in mano le redini della citta'. Nessuna istituzione esclusa", le "responsabilita' giudiziarie sono state assolte in aula" ma le "responsabilita' politiche sono condannate dalla Storia". "E' una sentenza - si legge nella stessa nota - che, comprensibilmente, non poteva non lasciare l'amaro in bocca ad una citta' depauperata di una ricchezza e di un benessere creato con il lavoro e l'impegno delle vecchie generazioni. E di cui le nuove non potranno godere". Fi di Siena afferma che "fanno sorridere le affermazioni dell'ex sindaco Bruno Valentini, che ha detto di 'vergognarsi' dei 600mila euro versati da Mussari al Pd. Da una scorsa delle rassegne stampa dell'epoca non si riscontrerebbero crociate dell'allora dirigente del Pd Bruno Valentini contro il contributo economico dato al suo partito da Mussari. Anzi, Valentini dovrebbe pubblicamente chiedere che il Pd restituisca tale somma".

Mps, Federconsumatori: sentenza Milano mina fiducia verso sistema - "Questo non fa altro che minare ulteriormente la fiducia verso il sistema bancario e le attività finanziarie regolate, spingendoli verso mercati nuovi e ancora più rischiosi come quelli delle criptovalute". Lo afferma Michele Carrus, presidente di Federconsumatori, sulla sentenza di assoluzione di diversi ex dirigenti di Mps. "Attendiamo di leggere le motivazioni dettagliate della sentenza e sulla base di queste - aggiunge - decideremo come procedere, senza escludere un ricorso contro tale pronunciamento". Federconsumatori giudica "curiosa" la desione della Corte di Appello di Milano. L'esito del processo, aggiunge con una nota, è estremamente deludente per i risparmiatori, che confidavano di vedere riconosciute le proprie ragioni e di poter ottenere, tutti, i risarcimenti per le operazioni condotte dalla banca. Invece, oltre al danno, ora si aggiunge la beffa: i risparmiatori che avevano ottenuto dei risarcimenti a seguito della sentenza di primo grado dovranno restituire gli importi riconosciuti e pagare pro quota le spese del giudizio.

