Violenza sulle donne, il governo: “Interverremo sulle fragilità normative”

Violenza di genere, il governo dichiara: “Interverremo sulle fragilità normative”

Il governo non ha intenzione di fermarsi sul tema della tutela di genere: “Non aspetteremo che il tragico elenco delle donne uccise si allunghi ancora" hanno dichiarato in una nota congiunta la ministra per le Pari Opportunità Eugenia Roccella, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il ministro della Giustizia Carlo Nordio. Inevitabile il richiamo all’ultimo caso eclatante di femminicidio avvenuto solo qualche giorno fa, quando l’avvocatessa di 34 anni Martina Scialdone è stata uccisa dall’ex compagno fuori da un ristorante di Roma.

"Nonostante la legislazione italiana contro la violenza sulle donne sia fra le più avanzate al mondo, i femminicidi che continuano a essere perpetrati in numero impressionante evidenziano, per dinamiche e modalità, alcune fragilità normative. Abbiamo già iniziato ad affrontare il problema, ce ne occuperemo sul piano legislativo senza stare a guardare” conclude il comunicato.