Zelensky parla alla Camera e unisce gli anti-imperialisti Usa. Chi sta con chi

Zelensky in Parlamento, Pd il più filo-Kiev. Insieme a Di Maio



La matrice è l'opposizione all'Occidente. All'imperialismo americano, usando un linguaggio Anni 80', alla globalizzazione, usando un linguaggio Anni 2020. Il discorso che terrà martedì al Parlamento italiano, riunito in seduta comune modello elezione del presidente della Repubblica, Volodymyr Zelensky, l'ex comico ucraino diventato presidente e oggi baluardo della resistenza contro l'invasione militare russa, sta unendo in un'alleanza innovativa l'estrema sinistra, pezzi dell'estrema destra, gli anti-Europa e i populisti. Sinistra Italiana di Nicola Fratoianni è in prima linea contro l'invio di armi al governo di Kiev e parla apertamente di gravi errori e responsabilità anche da parte della Nato e degli Stati Uniti.



Non parliamo poi di Marco Rizzo, segretario generale del Partito Comunista che sogna il ritorno dei bolscevichi al Cremlino e che accusa apertamente l'imperialismo americano per quanto sta accadendo dal 24 febbraio. Anche Rifondazione Comunista non è certo allineata con la Nato e l'Occidente tanto che ha voluto sottolineare di non voler esprimere solidarietà al ministro Lorenzo Guerini dopo le minacce della Russia. L'ex 5 Stelle Bianca Laura Granato, oltre ad annunciare una querela nei confronti di Repubblica per aver scritto che sarebbe coinvolta nella campagna di disinformazione di Mosca, insiste nel chiedere che anche Vladimir Putin parli alle Camere.



Alternativa diserterà il discorso di Zelensky. "Come parlamentari di Alternativa non parteciperemo alla seduta comune delle Camere in cui è previsto l'intervento in tandem in videoconferenza del Presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky e del presidente del Consiglio Mario Draghi. Riteniamo infatti si tratti di una forzatura che non cambia di una virgola lo stato delle cose. Si tratta solo e soltanto un'operazione di marketing che non servirà a far cessare le ostilità e non avrà alcuna utilità per la parte offesa", affermano i parlamentari di Alternativa. Anche Gianluigi Paragone, ex M5S e fondatore di Italexit, non ascolterà il presidente ucraino.