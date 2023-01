Dario Manfredini a Bari con "Al Presente"

di Silvia Viterbo

“Al Presente”, premio UBU nel 1999 per Danio Manfredini, che firma questo lavoro come autore ed interprete, rappresentato al teatro Kismet. La scena è bianca, vuota, con effetti luce sorprendenti e Manfredini, vestito anche lui di bianco con il volto e le mani candide anch’esse, che ha negli occhi dilatati dal trucco il racconto di una personalità turbata che nella solitudine rincorre pensieri, ricordi, immagini, di un passato indefinito ma sempre presente e le suggestioni di un mondo reale.

C’è il manichino uguale a lui, che nella sua immobilità sembra rappresentare l’interpretazione tranquilla, equilibrata della vita, e poi c’è lui che col suo girovagare continuo, con i suoi movimenti disordinati e istintivi sembra raccontare il dramma di una mente ormai sconnessa.

Rivedere il lavoro che ci aveva anni fa lasciato senza parole, con una maturità diversa, faceva sperare in una maggiore comprensione e invece il risultato è identico. I passaggi mentali del personaggio invischiano e il risultato è in certi momenti di passaggio dei suoi ricordi, dei suoi stati d’animo, della sua difficoltà di ricostruire situazioni, dialoghi, rapporti, di perdersi anche come spettatori nella difficoltà della situazione rappresentata.

Un uomo solo, in bilico fra la linearità del manichino e l’andatura isterica del personaggio in movimento, che senza tregua gira, si siede, si alza in preda al ricordo di voci, situazioni, persone che hanno caratterizzato la sua vita.

Gli applausi sono tanti e forti, perché raccontano di spettatori coinvolti intensamente in una storia di naufragio della propria mente, e il personaggio vestito di bianco istericamente vagante resta in testa.