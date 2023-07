Salento, Snadapi 'Confsal' apre anche a Cutrofiano (Le)

Inaugurata a Cutrofiano la nuova sede dello Snadapi 'Confsal', Sindacato Nazionale Autonomo Disoccupati Agricoltori Pensionati Invalidi, alla presenza del Segretario Generale, Gianfranco Buttari, del sindaco di Cutrofiano, Luigi Melissano, del Direttore U.O. Coordinatore Servizi per l’impiego A.T. Lecce Arpa Puglia, Luigi Mazzei e del Presidente Nazionale del sindacato dellepartite Iva P.I.N., Antonio Sorrento.

Questa nuova apertura segue l’indicazione data dal Prof. Buttari durante il congresso del sindacato, svoltosi a Taranto, ovvero la volontà di crescere per supportare i cittadini nei rapporti con la pubblica amministrazione: “Sono felice per l’inaugurazione della nuova sede dello Snadapi 'Confsal', a Cutrofiano. Questa apertura rappresenta la crescita del sindacato e del suo radicamento sul territorio con l’obiettivo di offrire ai nostri iscritti i servizi di patronato e di assistenza sindacale”, sono state le parole del sindaco di Cutrofiano, Luigi Melissano.

“Ho partecipato con piacere a questa nuova apertura di sede che rappresenta la crescita del nostroterritorio in termini di politiche sociali e sindacali” ha sottolineato Mazzei, “Le politiche attive del lavoro con la nuova organizzazione dei Centri per l'impiego sta dando i suoi frutti nel Salento. La capacità di fare rete con le Associazioni di categoria datoriale, con gli enti pubblici territoriali ha consentito di dare risposta a tantissimi lavoratori nel territorio provinciale. Arpal Puglia è in grado di fornire servizi importanti per favorire la domanda ed offerta di lavoro”.

A conclusione, l’intervento del Presidente Sorrento: ”È di fondamentale importanza la continua apertura delle sedi di rappresentanza sindacale sul nostro territorio, elemento basilare per la tutela di tutti i lavoratori. Un lavoratore che sia un dipendente oppure un autonomo non deve mai sentirsi solo e abbandonato. Bisogna affidarsi a questi strumenti di tutela e rappresentanza, una ottima forma di difesa paritaria concessa dal nostro Sistema Paese”.