Alejo Veliz e Musah, accelerazioni Milan. Addio Rebic. Calciomercato news

Alejo Veliz al Milan: affare da 10-15 milioni. Calciomercato news

Il Milan vuole regalare a Stefano Pioli un giovane attaccante di talento che possa essere il vice-Giroud (con Noah Okafor che a quel punto sarebbe più spostato a sinistra a dare il cambio a Rafael Leao) e il nome caldissimo è quello del centravanti argentino Alejo Veliz.

Un classe 2003 molto interessante per cui servono 15 milioni (clausola rescissoria) anche se la speranza rossonera è di strapparlo per 10-12 al Rosario Central.

LEGGI ANCHE Chi è Alejo Veliz, talento del calcio argentino che piace al Milan



Calciomercato Milan, Rebic al Besiktas e Musah quasi rossonero

Yunus Musah è a un passo dal Milan. Secondo Relevo nelle ultime ore il club rossonero e il Valencia hanno avuto nuovi contatti per chiudere il passaggio del centrocampista americano e i dirigenti rossoneri hanno deciso di alzare ulteriormente la loro offerta (l'ultima era di 18 milioni di euro, bonus inclusi), arrivando a mettere sul piatto 20 milioni. Decisivo l'addio di Ante Rebic al Besiktas. Si parlava di prestito, ma sembra che l'operazione potrebbe essere a titolo definitivo, con i soldi della sua cessione, il club di via Aldo Rossi aumenterà la proposta al Valencia e prenderà Musah a titolo definitivo.

Fronte Origi: si è parlato di West Ham, offerte anche per lui dalla Turchia e pista araba, ma per ora nessun club ha affondato il colpo. Di sicuro l'ex Liverpool non è nei progetti tecnici del club rossonero e da qui a fine agosto potrebbe partire.

Calciomercato Milan, Ballo-Tourè rallenta l'arrivo del vice Theo Hernandez

Fodè Ballo-Tourè ha detto no al Fulham che aveva trovato l'accordo con il Milan per il passaggio a titolo definitivo del terzino francese in Premier League per 4 milioni di euro. Il giocatore vuole andare al Bologna, dove sa di potersi giocare una maglia da titolare, ma il club felsineo lo prenderebbe in prestito con diritto di riscatto. In caso di addio di Ballo-Tourè il Milan andrà su un vice-Theo Hernandez: si è parlato molto di Davide Calafiori del Basilea (ex Roma) in questi giorni, ma stanno risalendo le quotazioni di Pasquale Mazzocchi, 28enne terzino della Salernitana già accostato ai rossoneri nelle scorse settimane e nel mirino del Torino.