Andrea Agnelli ricorso al Tar: cosa cambia per la Juventus se vince

Andrea Agnelli, ex presidente della Juventus, ha presentato ricorso al TAR del Lazio contro La decisione del Collegio di garanzia dello Sport del Coni che ha portato a due anni di squalifica per il caso plusvalenze. Ancora da capire le tempistiche con cui si esprimerà il Tribunale Amministrativo Regionale. A guidare il team di legali di Agnelli in questo ambito è l’avvocato Vittorio Angiolini. La domanda che molti tifosi bianconeri è ovvia. Può avere un impatto sulla Juve una eventuale vittoria di Agnelli?

Andrea Agnelli ricorso al Tar: se vince cosa cambia per la Juventus?

"Nulla, assolutamente nulla. La Juventus ha di fatto rinunciato a qualsiasi pretesa di giustizia nel momento in cui patteggiato. Potrebbe essere un momento di rimpianto, questo sì. Perché Andrea è quello della lotta ad oltranza, quello che ha staccato, che ha scisso, che si è dimesso da tutte le cariche per il bene della JUVE, ma che vuole dimostrare di essere dalla parte della ragione", le parole di Claudio Zuliani su Tutto Juve.

Plusvalenze Juventus: Andrea Agnelli presenta ricorso al Tar. Il patteggiamento con la Figc è possibile?

Tra l'altro il ricorso al Tar di Andrea Agnelli sul caso pluvalenze "non significa che non continuino le interlocuzioni con il procuratore Figc Giuseppe Chiné per giungere a un patteggiamento per l’altro filone di indagine della giustizia sportiva, quello che riguarda la manovra stipendi", spiega il Corsera. Secondo cui "se, quindi, un accordo con la Procura sportiva vorrà essere trovato, la conditio sine qua non è che anche Agnelli ritiri il ricorso al Tar. C’è tempo fino al 27 giugno quando si terrà la prima udienza".

